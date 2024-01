Argentina: protestos contra decreto de Milei seguem pela madrugada

Após o anúncio, protestos surgiram espontaneamente em diversas partes do país. A maior movimentação foi na capital, Buenos Aires: houve panelaços em vários bairros da cidade, e milhares de pessoas se reuniram em frente ao Congresso do país.

Entre as palavras de ordem, ouvia-se a expressão "a casta somos nós", alusão à campanha de Milei, que usou o termo ao dizer que não se aliaria à elite econômica do país. Outros manifestantes usavam a frase "a pátria não se vende", em referência à intenção do presidente argentino de privatizar a maior parte das empresas estatais. Também havia chamados a uma greve geral e pela manutenção das políticas de assistência social.

O decreto determina "emergência pública em matéria econômica, financeira, fiscal, administrativa, previdenciária, tarifária e social", com duração até 31 de dezembro de 2025. Em seguida, o texto lista centenas de leis revogadas ou alteradas.

Segundo Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires, ainda na quarta-feira Milei convocou os governadores de todas as províncias do país para pedir apoio ao decreto. De acordo com Kicillof, no entanto, o presidente se recusou a detalhar as medidas que proporia. Para ele, Milei "destruiu direitos dos trabalhadores" e "rifou aos clubes de futebol e ao patrimônio dos argentinos". "Tudo isso sem passar pelo Congresso, que poderia debater [as medidas do decreto]".