Argentina: Javier Milei reduz número de ministérios de 18 para nove

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, tomou posse neste domingo, 10, e uma das primeiras medidas anunciadas por ele foi a criação do Decreto Nacional de Urgência (DNU). A proposta é uma promessa de campanha, que consiste em “enxugar o Estado”, diminuindo a quantidade de ministérios: 18 pastas foram reduzidas para nove.

Dentre os ministérios que perderam espaço na nova gestão estão as pastas:

Da Educação

Do Trabalho

Do Desenvolvimento Sustentável

Do Meio Ambiente

Da Ciência, Tecnologia e Inovação

Da Cultura

Das Mulheres, Gênero e Diversidade

Do Turismo e Esporte

Do Ministério do Desenvolvimento Territorial e Habitacional

Os nove ministérios de Milei serão:

Ministério do Interior

Ministério das Relações Exteriores e Comércio Internacional

Ministério da Defesa

Ministério da Economia

Ministério da Infraestrutura

Ministério da Justiça

Ministério da Segurança

Ministério da Saúde

Ministério do Capital Humano.

A pasta do Capital Humano é avaliado pelo governo como uma inovação no país. De acordo com a promessa de campanha de Milei, o ministério agregará as pastas do Desenvolvimento Social, Trabalho e Educação em uma só categoria.