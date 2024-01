Jovem se filma sangrando após ataque de tubarão na Austrália: 'Queria me despedir'

Estudante italiano é atacado por tubarão na Austrália e grava vídeo no momento do ataque para se despedir de amigos e familiares. Entenda

O incidente aconteceu na sexta-feira, 8 de dezembro, mas somente uma semana depois o caso viralizou no Brasil . Na gravação, assim que consegue se desvencilhar do tubarão , Matteo começa a se despedir de amigos e familiares

Estudante italiano filma o próprio ataque de tubarão para se despedir de amigos e familiares

Matteo foi socorrido pelo instrutor de mergulho, e seu amigo, Tommaso Agosti. O registro da situação mostra Matteo em desespero em meio a uma mancha grande de sangue na água.

Em uma publicação nas redes sociais, o jovem agradeceu o apoio que vem recebendo e aproveitou para dizer que deve a vida ao amigo Tommaso.

“Comecei esse vídeo alguns momentos depois da última mordida, queria me despedir, nunca pensei que sobreviveria àquele monstro. Perdi muito sangue, e a perna, [...]. Vocês são meus heróis, estão me dando forças para continuar com suas mensagens e ligações [...] Tommaso, devo minha vida a você”, escreveu em postagem no Instagram.

Matteo é natural de Parma e estava na Austrália a trabalho e para estudar biologia. Ele deve retornar à Itália para continuar o tratamento no país de origem. Como resultado do ataque, o jovem teve de amputar uma das pernas mordidas pelo animal. A espécie de tubarão que atacou o jovem não foi revelada.

Confira vídeo de jovem italiano após ser atacado por tubarão

