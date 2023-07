Tubarão é filmado nadando entre banhistas em praia nos Estados Unidos

No vídeo gravado é possível ver pessoas saindo do mar para fugir do tubarão, enquanto alguns se arriscam e permanecem na água; confira

Um tubarão causou correria na última segunda-feira, 3, na praia de Navarre, nos Estados Unidos. O animal marinho foi visto por banhistas nadando bem próximo a faixa de areia e assustou os frequentadores da praia. O registro do momento viralizou no Mundo em meio a surpresa dos internautas.

No vídeo gravado por uma das pessoas presentes no momento é possível ver nadadores saindo do mar para fugir do tubarão, enquanto alguns se arriscam e permanecem na água. Confira as imagens:

Vídeo mostra tubarão nadando junto com banhistas em praia nos EUA

Em certo momento o animal submerge e não é mais visto na filmagem. Cristy Cox, a mulher que gravou o vídeo, disse ao site Pensacola News Journal que o tubarão apenas estava caçando um cardume que estava próximo à faixa de areia e “acabou passando pelos banhistas”.



“Temos que lembrar que isso é natural e estamos na casa deles”, finalizou. Apesar do susto, não houve relatos de feridos ou qualquer tipo de ataque relacionado ao caso presenciado por Cristy.

Várias aparições

O jornal britânico Daily Mail afirma que inúmeros tubarões foram registrados por banhistas nos últimos dias em Massachussets e nas costas de Chatham, Orleans e Nantucket.

As aparições acontecem no mesmo período em que as praias estão lotadas devido ao feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos, no dia 4 de julho.

Ao todo foram contabilizados nove incidentes com tubarões na Flórida até o início do mês de junho, aponta o site Tracking Sharks. Nenhuma pessoa morreu nessas ocorrências.



