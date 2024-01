Tigre é visto com sapato na boca e funcionários de zoológico descobrem homem morto na jaula

O corpo do homem foi encontrado depois de os funcionários avistarem o tigre com calçado em sua boca. Entenda o caso

Uma equipe de um zoológico no Paquistão descobriu que havia um homem morto dentro da jaula de um dos tigres do local. A descoberta foi feita após o animal ser visto com um sapato na boca.

Os restos mortais do homem foram encontrados depois de os funcionários avistarem o tigre com um calçado em sua boca.

Os funcionários estavam na jaula para limpá-la, quando estranharam situação e então confirmaram que de fato um homem havia invadido o recinto do animal e, após isso, atacado pelo grande predador. As informações são do jornal britânico Daily Mail.