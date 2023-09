Funcionário de zoológico na China é atacado por hipopótamo após tentar interromper briga

O tratador de um zoológico na China viveu momentos de tensão entre a vida e a morte no último domingo, 24, quando foi atacado por um hipopótamo. O funcionário foi alvo da fúria depois que ele tentou apartar uma briga por território entre dois hipopótamos do recinto. As informações são do jornal europeu Daily Mail.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram inicialmente um recinto fechado do zoológico com os dois animais em confronto dentro do espaço. O tratador, que estava dentro do local para alimentá-los, é visto saindo de costas e caindo no chão ao ser perseguido por um dos hipopótamos. O episódio aconteceu no Zoológico Ecológico de Changsha, na província chinesa de Hunan.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine