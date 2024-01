Herdeiro da Hermès pretende adotar jardineiro para deixar fortuna de mais de R$ 50 bilhões

O acionista de uma das maiores marcas de moda do mundo vai adotar seu jardineiro e torná-lo herdeiro de sua fortuna avaliada em mais de R$ 50 bilhões

Segundo o jornal Tribune de Genève, a fortuna do bilionário iria inteiramente e diretamente para o “ex-jardineiro e faz-tudo” do magnata, que não teve a identidade revelada. A única informação sobre o trabalhador é que ele possui 51 anos e vem de uma “uma modesta família marroquina ”.

O ex-membro do conselho da Hermès, aos 80 anos, não tem filhos e é solteiro . Com fortuna avaliada em mais de R$ 50 bilhões , ele é aposentado desde 2014 e ainda possui 5,7% das ações da empresa.

Como será o processo de adoção e herança do jardineiro

Em outubro de 2022, segundo uma reportagem do El País, Nicolas Puech começou o processo de adoção e revisão de sua herança enviando uma carta ao seu advogado para colocar em ordem sua situação hereditária devido à idade avançada.

O documento seria um pedido para a realização de uma adoção a fim de transferir a sua fortuna ao jardineiro. Caso o procedimento dê certo, de acordo com o El País, o futuro herdeiro poderá ficar com no mínimo metade de todos os seus bens.

Nicolas Puech: um dos homens mais ricos da Suíça

De acordo com um ranking da revista suíça Bilan, a fortuna de Nicolas Puech é estipulada entre 9 e 10 bilhões de francos suíços, o que equivale a aproximadamente R$ 50 a 55 bilhões. Tal valor faz com que ele seja considerado um dos homens mais ricos da Suíça, onde ele mora atualmente.