'Como pisca?': mulher viraliza ao revelar detalhes de piercing no olho

Americana viraliza ao mostrar detalhes de piercing no olho. Crédito: Reprodução/TikTok/@apocalypticautopsy

A americana Breeze viralizou no TikTok ao mostrar que tem um piercing no olho. O vídeo chocou os internautas e já acumula mais de 30 milhões de visualizações e um milhão de curtidas. No entanto, Breeze revelou a verdade sobre o acessório que usa. Alguns internautas disseram que ela "passou dos limites". Mas a americana revelou que, na verdade, usa uma prótese, pois perdeu o olho após ser diagnosticada com melanoma ocular, um tipo raro de câncer. Piercing no olho: mulher passou a usar próteses após tratamento contra câncer Nas redes sociais, Breeze explicou a condição que a levou a usar próteses no olho. "Em 2019, fui diagnosticada com um tipo raro de câncer que se desenvolve nas células que produzem pigmento", explica.