Mulher-Gato? Italiana faz mais de 20 procedimentos para se parecer com um felino

A jovem teve a sua primeira intervenção cirúrgica aos 11 anos, segundo o jornal “The New York Posts”, quando colocou o primeiro piercing e alongamento de orelhas . Aos 22 anos, ela já tem mais de 72 piercings espalhados pelo corpo.

Uma italiana de 22 anos realizou mais de 20 procedimentos cirúrgicos para ficar parecida com uma gata . Chiara Dell’Abateulher, conhecida como Aydin Mod, publica seus vídeos nas redes sociais e acumula milhões de visualizações por causa da sua aparência “ felina ”.

Além disso, a jovem já colocou quatro próteses que simulam chifres na cabeça, tatuagens até no globo ocular, deixou as orelhas mais pontudas, além de remover os mamilos.

"É uma loucura ver o quanto o corpo humano pode mudar e o que você pode realmente conseguir com modificações corporais. Acho que me tornar uma gata é mais apropriado para mim, já que não quero parecer um personagem de desenho animado. Sempre adorei gatos e acho que vou parecer muito ousada e feroz como uma gata com os modos corporais certos", afirmou a italiana ao Media Drum World.

Italiana com mais de 20 procedimento feitos para se parecer com gata diz que vai realizar outros procedimentos

Mas engana-se quem acha que ela vai parar. Aydin Mod revelou que pretende fazer mais modificações no seu corpo. Para ter a aparência “completa” de um felino, ela irá se submeter a um procedimento para ter “olhos de gato”.

A mulher-gato é famosa nas redes sociais. No TikTok, apenas um dos seus vídeos já acumula quase 66 milhões de visualizações. No Instagram, mais de 35 mil seguidores interagem em seus vídeo e fotos compartilhados.

Confira vídeo da italiana que fez mais de 20 procedimentos para se parecer com uma gata