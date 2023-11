Índia: poluição do ar causa fechamento de escolas em Nova Delhi

Capital do país asiático sofre com onda de baixa qualidade do ar; nível de poluição está "severo" devido a emissões por veículos, indústria e queimadas

A capital da Índia, Nova Delhi, tem registrado sucessivos índices de poluição em níveis preocupantes. Nessa quinta-feira, 2, o governo do distrito federal indiano anunciou que as escolas da cidade ficarão fechadas por dois dias devido à baixa qualidade do ar.

A Copa do Mundo de Críquete - esporte mais popular no país -, que ocorre em diversas cidades indianas, também foi afetada. Jogadores da seleção britânica chegaram a usar inaladores em spray, geralmente utilizados por pessoas com asma, durante treinos e partidas.

Na capital, onde o quadro é mais preocupante, o índice de qualidade do ar tem estado continuamente no nível "severo", a mais grave de seis categorias. A medição vai de 0 a 500 e, quanto mais alta, maior o nível de poluição. Em Nova Delhi, o nível médio está acima de 400 em todo o território da cidade, com locais chegando a mais de 490.