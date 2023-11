Biden recebe líderes de países latino-americanos para fortalecer o comércio

Além dos Estados Unidos, representantes do Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Panamá, Peru, República Dominicana, Uruguai, Canadá e Barbados estarão no evento na Casa Branca.

Vários países, como Colômbia, México e Chile, chegam à reunião irritados com um tema que não tem relação com a APEP, mas que pode ser mencionado: os bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, que provocaram mais de 9.000 mortes, segundo fontes do Hamas, em represália a um ataque de integrantes do movimento islamista palestino que matou pelo menos 1.400 pessoas, a maioria civis.

Os países da região também reclamam que os Estados Unidos os deixaram de lado na questão comercial.

A China, que se tornou uma grande parceira comercial da América Latina, aproveitou a oportunidade para ganhar influência.

Durante a reunião de cúpula, Biden vai reiterar o compromisso de "aprofundar a integração econômica nas Américas, estimular um crescimento econômico mais inclusivo e sustentável" e abordar os fatores econômicos "subjacentes" da migração irregular, informou a Casa Branca ao divulgar a agenda do presidente.

A migração é uma grande preocupação para o presidente democrata, acusado pelos republicanos de não fazer o suficiente para conter a questão na fronteira com o México.