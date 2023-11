Incêndio em centro de tratamento de dependentes mata 32 no Irã

Ao menos 32 pessoas morreram nesta sexta-feira (3) em um grande incêndio em um centro de tratamento de dependentes químicos no norte do Irã.

"Trinta e duas pessoas morreram no incêndio em um centro de recuperação em Langarud", uma cidade na província de Gilan, no norte do Irã, informou a agência de notícias ISNA, que citou como fonte o vice-governador da província, Mohammad Jalai.

Ainda de acordo com Jalai, 16 pessoas ficaram feridas, quatro delas em condição crítica.