Policial amamenta bebê que não comia há um dia após furacão Otis, em Acapulco

A policial, que também é mãe, notou o choro incessante da criança enquanto trabalhava no resgate após a passagem do furacão Otis; veja relato

Uma cena emocionante aconteceu com a policial de 33 anos, identificada como Arizbeth Dionicio Ambrosio, que atuava no resgate e apoio às vítimas do furacão Otis, em Acapulco. A policial ouviu o choro incessante de um bebê até que resolveu procurá-lo e entender o que acontecia.



Ao encontrar o bebê e sua mãe, Arizbeth, que é mãe de dois filhos, notou que a criança ainda chorava incansavelmente. A policial então retirou parte do equipamento obrigatório e começou a amamentar o menino que parou de chorar rapidamente.

Policial amamenta bebê que não comia há um dias



“"Eu falei que, se ela quisesse, já que estou amamentando, eu poderia dar um pouco a ele", disse a servidora à rede N+. Em conversa com a mãe da criança, ela revelou que o bebê de quatro meses não comia há cerca de 24 horas e chorava de fome.