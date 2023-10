Acapulco luta para se recuperar após passagem do furacão Otis

"Dona Mago", uma mulher de 55 anos, acordou com vontade de lutar, apesar das catastróficas circunstâncias. Cansada de esperar a ajuda do governo após a passagem do poderoso furacão Otis pelo porto mexicano de Acapulco, animou seus vizinhos a limpar as casas e retirar os escombros.

Com quase 780.000 habitantes, esse popular balneário do estado de Guerrero (sul) registra 39 mortos e está devastado por esse furacão, que chegou na madrugada de quarta-feira como categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson.

"Vamos lutar por nós", declara à AFP Margarita Carmona, conhecida em seu bairro como "Dona Mago", depois de cortar árvores caídas ao lado de seu genro e outros moradores.