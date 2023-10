Três estrangeiros estão entre os mortos no México por furacão Otis

Um americano, um canadense e um britânico estão entre os mortos deixados pelo furacão Otis, que devastou Acapulco, na costa do Pacífico mexicano, informaram, nesta segunda-feira (30), as autoridades, que revisaram o balanço provisório, passando-o de 48 para 45 mortos.

Os três estrangeiros "eram residentes, não estavam na qualidade de turistas no porto de Acapulco", declarou a governadora do estado de Guerrero, Evelyn Salgado, durante a coletiva de imprensa diária do presidente Andrés Manuel López Obrador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No domingo, a Chancelaria mexicana disse que 263 estrangeiros estavam no porto no momento em que Otis chegou à costa na quarta-feira (25), incluindo 34 americanos, 18 franceses e 17 cubanos.