Entenda o que é o grupo Hezbollah e porque ele pode entrar em conflito com Israel

Na última segunda-feira, 16, os militares israelenses ordenaram que civis moradores de 28 comunidades próximas à fronteira com o Líbano deixassem suas residências. Além disso, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , afirmou que o Hezbollah e o Irã não devem cometer “o erro do passado” , fazendo referência à guerra entre o país e o grupo em 2006, que deixou 1.200 mortos no Líbano.

Os militantes do grupo Hezbollah, afirmaram também na última segunda-feira, que começaram a destruir câmeras de vigilância em postos do exército israelense. Enquanto isso, Hassan Fadlalah, político libânes e integrante do grupo, disse que o Hezbollah está pronto para todas as possibilidades frente a tensão com Israel.

O POVO explica o que é o Hezbollah e as possibilidades de conflito com Israel.

Criação do Hezbollah

O Hezbollah, ou “partido de Deus”, foi criado em 1982, por mulçumanos xiitas do Líbano — linha do Islã que acredita que Ali, genro do profeta Maomé, e seus decentes, têm direito de liderar os mulçumanos —, inspirado na Revolução Islâmica de 1979 no Irã, e em uma reação a presença de israelenses no sul do país.

O grupo xiita tem muita influência dentro do Líbano. Está presente no parlamento do país, atua como grupo paramilitar e ainda presta serviço como organização de assistência social. A parte social do movimento é responsável por garantir apoio da população ao grupo.

Ligação com o Irã

O Irã, país de maioria xiita, é responsável por financiar o Hezbollah, assim como oferecer treinamentos, armamento e assistência política. De acordo com especialistas, o país envia entre R$ 100 milhões e R$ 200 milhões ao movimento. Além do Irã, o Hezbollah recebe financiamento de outras fontes, legais e ilegais.