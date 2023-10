Tensão entre Israel e Hezbollah tem escalada; Irã faz ameaças

Ao todo, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) contaram cinco ataques com mísseis antitanque, nove com foguetes e diversos disparos com morteiros e armas leves. As ações continuaram durante a noite, com a inclusão do poderio aéreo israelense na equação.

Mísseis antitanque e foguetes foram lançados ao longo do dia, e no começo da noite caças de Israel bombardearam posições do grupo no sul libanês, enquanto soldados de ambos os lados trocavam fogo.

A tensão regional em torno da guerra entre Israel e o Hamas cresceu neste domingo, 15. Foi o dia de maior violência entre a facção libanesa Hezbollah e os israelenses. Um ataque do grupo libanês matou uma pessoa na cidade israelense de Shtula, no norte o país.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou neste domingo em um vídeo que seu país não tem interesse em um novo conflito com o Hezbollah, mas que o grupo precisava estar atento às consequências se o fizesse.

Troca de ameaças

Principal patrocinador do Hezbollah e um dos maiores aliados do Hamas na região, o Irã também fez ameaças. "Se a agressão sionista não parar, as mãos de todos os envolvidos estão no gatilho", afirmou o chanceler do Irã, Hossein Amirabdollahian, segundo a imprensa estatal iraniana, em referência à retaliação do Estado judeu contra Gaza, dominada pelo grupo terrorista Hamas desde 2007.

Depois, à rede de televisão Al Jazeera, o chanceler iraniano disse que seu país "não pode ser só um observador": "Se o escopo da guerra se expandir, danos significativos serão infligidos aos EUA".

A escalada deste domingo vem um dia após o chanceler iraniano encontrar-se com o líder político do Hamas, Ismail Haniye, no Qatar.

Em resposta, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, afirmou que o país procurou o Irã por canais informais para alertar que não deveria haver envolvimento na crise de Israel. "Há um risco de escalada, com a abertura de uma segunda frente no norte e, claro, o envolvimento do Irã", disse à rede CBS.