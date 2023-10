EUA está 'preocupado' com ataques de foguetes do Hezbollah contra Israel (Casa Branca)

Os Estados Unidos estão "claramente preocupados" com os ataques de foguetes da milícia xiita libanesa Hezbollah contra o norte de Israel, enquanto aumentam as tensões após o ataque surpresa do grupo islamita palestino Hamas, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (11).

"Estamos observando com preocupação alguns dos ataques com foguetes que cruzam a fronteira norte de Israel vindos do Líbano, que obviamente vêm do Hezbollah", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.