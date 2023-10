Mulher tenta entrar no EUA com fezes de girafa e é barrada na alfândega: "Queria fazer um colar"

A passageira relatou ainda que já havia feito um colar com fezes de alce; veja detalhes da história

Crédito: U.S. Customs and Border Protection

O serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), barrou uma mulher que chegava do Quênia e tentava entrar em solo estadunidense com uma caixa de fezes de girafa. O caso inusitado ocorreu no Aeroporto Internacional de Minneapolis, e divulgado nessa quinta-feira, 5.

A passageira regressava do Quênia no dia 29 de setembro e foi selecionada para uma inspeção por especialistas do CPB.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o órgão, a mulher declarou que planejava fazer um colar com as fezes. Ela disse ainda que já havia usado excrementos de alce para o mesmo propósito.