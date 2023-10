Indiano de 15 anos com cabelo de 1,3 metro bate recorde de "maior cabelo do mundo"

Sidakdeep revela que leva cerca de uma hora para poder lavar, secar e escovar os cabelos. Conheça o adolescente com o maior cabelo do mundo

Sem nunca ter cortado o cabelo, o jovem indiano Sidakdeep Singh Chahal, de 15 anos, entrou para o Guinness World Records ao ser reconhecido como o “adolescente do sexo masculino com cabelo mais longo do mundo ”. Confira vídeo abaixo

Sem nunca desistir de seu sonho, o jovem teve o reconhecimento formal do recorde na segunda quinzena de setembro deste ano, mas, a titulação conta a partir de 2021, quando ele havia feito a primeira solicitação de registro do feito.

Adolescente de 15 anos com maior cabelo do mundo leva mais de um hora para lavar os fios

Com 1,3 metro de puro cabelo, o jovem conta que nunca cortou o cabelo devido a sua religião, o Sikhismo Religião dármica e uma filosofia que se originou na região ocidental do Himalaia e sub-Himalaia do Punjabe no subcontinente indiano, por volta do final do século XV , que não permite que seus adeptos cortem seus cabelos por considerá-los uma dádiva divina.

Em entrevista ao Guinness, Sidakdeep revela que leva cerca de uma hora para poder lavar, secar e escovar os cabelos. A rotina de higiene capilar é feita duas vezes na semana, segundo o adolescente.



Com um cabelo tão grande, o jovem precisa da ajuda da mãe, que o auxilia a lavar todos os longos fios. Confira a apresentação do jovem:



Vídeo: Adolescente indiano de 15 anos é reconhecido com título de maior cabelo do mundo

“Parte de quem eu sou”, diz jovem com o maior cabelo do mundo



O jovem conta que já ouviu coisas que não gostaria e sofreu com algumas “brincadeiras" de "amigos". Por causa disso, Sidakdeep confessa que já pensou em cortar seu cabelo.