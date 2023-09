Mulher tem braços e pernas amputados após comer peixe mal passado; entenda

Uma mulher teve que amputar os braços e as pernas após ingerir um peixe mal passado e contrair uma infecção bacteriana grave. O caso ocorreu no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Laura Barajas, de 40 anos de idade, também está em coma induzido.

Depois de um mês no hospital, os profissionais de saúde tiveram que amputar os braços e as pernas de Barajas como uma forma de evitar que a infecção se espalhasse pelo corpo inteiro.

“Ela quase perdeu a vida e está ligada a um respirador. Os médicos a colocaram em coma induzido e ela passou por diversas complicações. Seus dedos estavam pretos, assim como os pés e o lábio inferior. Ela estava com sepse completa e com falência nos rins”, disse uma amiga próxima da família ao canal de televisão californiano KRON-4, chamada Anna Messina.

Barajas tem um filho de seis anos de idade. A família de Laura está bastante abalada com a situação e já gastaram todas suas economias tentando salvar a vida da filha.

Messina criou uma página GoFundMe com o objetivo de arrecadar dinheiro para ajudar sua amiga com as despesas médicas e os cuidados necessários. A meta é US$ 150.000.



Vibrio Vulnificus: o que é a bactéria carnívora

A Vibrio Vulnificus é uma bactéria carnívora é considerada rara, e é encontrada geralmente em água salgada, salobra e quente. Nos Estados Unidos, a bactéria é encontrada no Golfo do México e em outras costas do país.