Keanu Reeves inspira nome de compostos bacterianos

O astro de "John Wick" foi a escolha de cientistas alemães para o fungicida "keanumycins"; veja reação do ator com a homenagem

O ator Keanu Reeves foi a inspiração para um grupo de cientistas na Alemanha. Os pesquisadores encontraram compostos bacterianos fungicidas e decidiram nomeá-los em homenagem ao intérprete de John Wick.

O estudo, publicado no Journal of the American Chemical Society, descreve a capacidade dos “keanumycins” na ação contra o fungo Botrytis cinerea, responsável pelo ataque às espécies vegetais, além de inibir a Candida albicans, causadora de infecções humanas.

“Keanu Reeves desempenha muitos papéis icônicos nos quais ele é extremamente eficiente em ‘inativar’ seus inimigos. Os keanumycins fazem a mesma coisa com os fungos”, explica o co-autor do estudo, Pierre Stallforth, ao jornal The New York Times.

A descoberta pode ser uma alternativa ecológica aos pesticidas químicos e ajudar na luta contra fungos resistentes, segundo informações do Phys.org, site de notícias científicas.

Ao promover o lançamento de “John Wick 4: Baba Yaga”, Keanu Reeves brincou com a homenagem e respondeu que o seu personagem - um lendário assassino de aluguel - seria a escolha mais adequada.

“Mas isso é muito legal… e surreal para mim. Mas obrigado, pessoal cientista! Boa sorte e obrigado por nos ajudar”, completou o ator.

