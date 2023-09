Cientistas podem ter descoberto como ocorre morte de neurônios no Alzheimer

Uma pesquisa divulgada por cientistas do Reino Unido e da Bélgica pode ter encontrado a resposta sobre como acontece as mortes dos neurônios, as células cerebrais, na doença de Alzheimer. O artigo foi publicado nessa sexta-feira, 15, na versão impressa da revista Science. Os cientistas advertem, porém, que trata-se de experimento inicial, restando muitos passos até ele poder se tornar um tratamento para humanos.

A perda das células cerebrais levam aos sintomas mais conhecidos do Alzheimer, como a perda de memória. No cérebro de quem está com a doença ocorre um acúmulo de proteínas consideradas anormais, conhecidas como amiloide e TAU. Os cientistas ainda não tinham conseguido entender como isso se relacionava com a necroptose — morte celular — dos neurônios.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O novo estudo pode ter chegado a essa resposta. De acordo com os cientistas, a amiloide começa a se concentrar nos espaços existentes entre os neurônios. Isso causaria uma inflamação cerebral, que ocasionaria danos às células, e geraria uma mudança na química interna delas.