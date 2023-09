Cientistas de Israel criam primeiro embrião semelhante a humano sem espermatozoides e óvulos

Uma equipe de cientistas do Instituto Weizmann de Ciência, de Israel, criou um ”modelo” que se assemelha a um embrião humano inicial, sem a utilização de espermatozoides, óvulo ou útero. O modelo foi desenvolvido com células estaminais. De acordo com os cientistas, o embrião assemelha-se a um embrião de 14 dias de gestação. Ainda conforme os cientistas, a produção de hormônios assemelha-se tanto com a humana que um teste de gravidez, feito no laboratório, deu positivo.

A pesquisa com a criação dos modelos de embrião é tentar entender os primeiros momentos de vida.

“É uma caixa negra, e isso não é um clichê. O nosso conhecimento é muito limitado”, afirmou Jacob Hanna, professor do Instituto e um dos autores da pesquisa, publicada na última quarta-feira, 6, na revista científica Nature. Esta é a primeira vez que um experimento nesse formato foi feito.