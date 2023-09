Veja a importância de exames para a detecção precoce de doenças demenciais

O mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer, o setembro roxo, chama atenção para um hábito que o brasileiro está pouco acostumado: o check-up do cérebro. De acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de um milhão de pessoas vivem com alguma forma de demência e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano.

Apesar de as doenças demenciais não terem cura, as informações do rastreio cognitivo podem reduzir significativamente os fatores de risco. Dessa forma, atrasam e podem prevenir a deterioração cognitiva, principalmente nos estágios mais avançados.

“Os benefícios dos exames de rastreio e de prevenção é a detecção precoce, o que possibilita uma orientação numa fase que ainda existe um impacto, ou seja, em que os especialistas conseguem mudar a história natural da doença. Isso significa tratar de uma maneira mais efetiva algumas patologias, prevenir outras, identificar sinais precoces e fazer uma intervenção para ter uma resposta muito melhor em longo prazo”, explica a Juliana Rebechi Zuiani, neurocirurgiã da PUC Campinas.