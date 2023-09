Homem derruba muro ao dar ré para sair de garagem; veja o vídeo

O motorista saiu antes de o portão abrir por completo e a antena do carro ficou presa, arrancando o muro. Caso aconteceu no Paraguai e viralizou nas redes

Um motorista no Paraguai derrubou o muro de sua casa ao sair com o carro de ré. Ao sair antes da garagem abrir por completo, o veículo encosta no portão e derruba toda a estrutura do muro.

A cena viralizou nas redes sociais, nessa segunda-feira, 4, com as pessoas questionando a fragilidade da estrutura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os internautas comentaram sobre os supostos “erros” na construção do muro. "É feito de papel só pode", comentou um usuário do X, antigo Twitter.