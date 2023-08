Cobra é encontrada em residência na zona rural do Crato

Na tarde desta segunda-feira, 28, uma jiboia foi encontrada em uma residência no distrito de Santa Fé, no Crato, na região do Cariri. A ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Os militares foram informados sobre a presença do animal em uma residência na zona rural do município e imediatamente foram ao local e retiraram a cobra de lá em segurança e a encaminharam a ONG “BiodiverSe”, que tem parceria com a Polícia Militar.

