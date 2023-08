Vídeo: Bebê cai do carrinho em ônibus em movimento e é salvo pelo pai

Um bebê caiu do carrinho dentro de um ônibus em movimento e foi salvo pelo pai. A criança, de apenas seis meses, foi arremessada após o motorista fazer uma curva brusca. O caso aconteceu na cidade de Kaliningrado, na Rússia, no último dia 22 de agosto.

A cena foi registrada pela câmera no interior do veículo. No vídeo é possível ver que o pai se desequilibra na curva e se apoia no carrinho de bebê. A criança, identificada como Mark, foi arremessada em direção à porta do ônibus e o pai conseguiu segurá-la.

A mãe do bebê estava no ônibus com o outro filho do casal. Ao ver que que Mark caiu, ela imediatamente estica os braços para pegar a criança e checar se ela está bem.