7 plantas seguras para decorar o quarto do bebê

Introduzir plantas no quarto do bebê pode trazer diversos benefícios tanto para o espaço quanto para a criança. Além de adicionar um toque de natureza e estética agradável ao ambiente, elas também oferecem vantagens que podem contribuir para o bem-estar e desenvolvimento saudável da criança.

Em primeiro lugar, as plantas têm a capacidade de melhorar a qualidade do ar interior, filtrando impurezas e liberando oxigênio durante o processo de fotossíntese. Isso cria um ambiente mais saudável e propício para a respiração, o que é especialmente importante para bebês, que têm sistemas respiratórios ainda em desenvolvimento. Além disso, a presença de plantas pode ajudar a manter níveis adequados de umidade no ambiente, evitando o ressecamento das vias aéreas.

Atriz usa plantas na decoração do quarto do filho

A atriz Carol Macedo, conhecida por atuar em novelas como “Malhação – Viva a Diferença” e “Passione”, por exemplo, escolheu uma decoração simples com detalhes naturais e tema de leão para o quarto do primeiro filho. E o detalhe que mais chamou a atenção: a nova mamãe inseriu plantas no ambiente.