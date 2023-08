Teria coragem? Quadro ‘amaldiçoado’ é devolvido à loja duas vezes na Inglaterra

A pintura "amaldiçoada" estava a venda em uma loja de caridade, porém as duas pessoas que compraram, voltaram para devolver e o caso viralizou nas redes

A pintura mostra uma menina com uma expressão séria, usando um vestido vermelho. Ela foi doada por um senhor de meia-idade para a loja Hastings Advice Representation Centre, junto com outros quadros.

Um quadro de uma menina foi considerado “amaldiçoado” depois de ter sido devolvido à loja duas vezes, na cidade de Hastings, na Inglaterra . Após o caso viralizar nas redes sociais, a segunda compradora voltou para buscá-lo, segundo informações do jornal britânico The Telegraph.

Ao ver o curioso anúncio, uma podcaster da Inglaterra postou em sua conta no X, antigo Twitter, na última semana. A postagem viralizou e alcançou mais de 100 mil curtidas.

“Ela disse ‘Tenho que me livrar dessa pintura…tem uma aura nela’ , então colocamos a venda novamente com a placa que dizia que o quadro era amaldiçoado”, contou Steve, vendedor da loja, ao jornal britânico.

Ao saber do sucesso nas redes sociais a segunda compradora voltou para recuperar o quadro e o levou de graça. “Ela decidiu que não estava mais com medo e podia lidar com isso”, disse o vendedor.

