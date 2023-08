Homem que 'morreu' por sete minutos faz pinturas do pós-vida; veja fotos

O britânico Shiv Grewal, de 65 anos, morador de Londres , criou pinturas baseadas na sua experiência de “vida após a morte”. O ator sofreu um ataque cardíaco e ficou sete minutos desacordado enquanto recebia atendimento. As obras já ganharam até exposição e estão à venda no site do artista.

Anos depois do acidente, que aconteceu em 9 de fevereiro de 2013, ele ainda não consegue voltar aos palcos, pois sofre com problemas na fala e na mobilidade.

Após o ataque, Grewal entrou em coma induzido por um mês, causado pela hipóxia cerebral (falta de oxigênio no cérebro) que o deixou com epilepsia.

“Sou grato por estar aqui. Sempre pensei que a gentileza é essencial para que os humanos evoluam e se tornem melhores, mas depois dessa experiência, agora sinto isso muito profundamente dentro de mim - como uma verdade fundamental", diz. "Tentei capturar o que uma pessoa experimenta quando cruza o limiar do não-vivo e, esperançosamente, transmitir isso para outros."



Suas obras são feitas com uma combinação de arte com gráficos e técnicas digitais. “Durante meu coma viajei no quântico e experimentei as visões mais incríveis”, diz a descrição das obras no site oficial.