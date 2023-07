Diretor de Titanic nega que fará filme sobre submarino que implodiu: "boato ofensivo"

Estarrecido por ser relacionado ao Titan, James Cameron afirma que a empresa OceanGate não seguiu os protocolos de segurança na produção do submarino

O diretor de “Titanic” de 1997, James Cameron, veio a público em suas redes sociais rebater os boatos de que estaria em negociação para produzir um filme sobre a implosão do submersível Titan, da empresa Ocean Gate.

Por que Titan implodiu? Erros no design do submarino podem explicar; ENTENDA

No Twitter, o cineasta escreveu: “Não costumo responder a boatos ofensivos que saem na mídia, mas agora eu preciso. Não estou em negociação para um filme da OceanGate (empresa dona do Titan) e nem estarei”.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O aparente asco do diretor por toda a situação por trás do submersível Titan se mostrou mais claro quando James concedeu uma série de entrevistas comentando o desastre da OceanGate. Respondendo às perguntas da TV americana, Cameron afirmou que a empresa não seguiu os protocolos de segurança para realizar a expedição dos milionários.



Submarino Titan é comparado ao naufrágio do Titanic por James Cameron



James Cameron, que já mergulhou 33 vezes em expedições até os destroços do RMS Titanic, se refere às atividades submarinas como uma “arte madura”. O diretor comparou a situação desastrosa da OceanGate ao próprio naufrágio do Titanic.

“Estou impressionado com a semelhança do próprio desastre do Titanic, onde o capitão foi repetidamente avisado sobre o gelo à frente de seu navio e ainda assim navegou a toda velocidade”, falou o diretor a programas de televisão.

OceanGate exclui seus perfis em redes sociais e é alvo de investigações



Guillermo Soehnlein, cofundador da empresa americana OceanGate Expeditions, rebateu as declarações de Cameron e disse que a segurança estava em primeiro lugar quando a companhia de exploração em águas profundas foi criada.

Soehnlein afirmou que não participou no projeto de concepção do Titan, mas negou que o amigo — o piloto e CEO Stockton Rush, morto na implosão — atuasse de forma imprudente.

Apesar disso, na última semana, o perfil da empresa apareceu desativado nas redes sociais. Ao acessar o site oficial da empresa, se vê apenas a seguinte mensagem ocupando toda a tela: "OceanGate Expeditions suspendeu todas suas operações comerciais e de exploração".

Órgãos dos Estados Unidos, do Canadá, da França e do Reino Unido participam de investigações sobre o acidente da empresa OceanGate. Um relatório final será enviado à Organização Marítima Internacional e a outros grupos.

Os investigadores já sabem que o desaparecimento do submersível foi precedido por uma série de erros e condutas imprudentes por parte da fabricante e se questionam sobre a possível negligência do CEO e piloto, Stockton.