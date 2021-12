Jovem grava o próprio acidente momentos antes de morrer no Pará

A motorista estaria embriagada, segundo amigos e familiares, e foi orientada a não dirigir. Acidente ocorreu em Castanhal, município no nordeste do Pará

Ao voltar de uma confraternização com amigos, a motorista Tamires Rodrigues Nascimento, de 21 anos, bateu o carro e morreu em Castanhal, nordeste do Pará. Pouco antes do acidente, a jovem estava gravando o volante do próprio automóvel e acabou filmando o momento em que perde o controle da direção do veículo.

Segundo informações do portal G1 do Pará, a motorista bateu no canteiro central da via, capotou o carro e atingiu a entrada de um galpão na avenida Barão do Rio Branco. Tamires acabou sendo arremessada do carro e morreu no local do acidente.

Amigos da vítima teriam afirmado que Tamires estava embriagada. Foi pedido para que a jovem não dirigisse bêbada, mas ela teria insistido para voltar no carro. O acidente ocorreu no dia 21 de novembro e o vídeo começou a circular nas redes sociais semanas depois do ocorrido.



