Conheça a cidade onde os moradores vivem embaixo da terra

Entre minas de exploração no deserto australiano, entenda o que levou pessoas a morar embaixo da terra; conheça a história

Este estilo diferente de construir começou com os mineradores que se mudaram para a cidade em 1915, quando minas para exploração de opala foram criadas na cidade.

Além de ser conhecida como a capital mundial da Opala Pedra preciosa muito usada por reis na antiguidade, que possui um brilho inconfundível e as suas cores mais comuns são o branco e o verde. , a cidade é popular por conta dessa inversão. Não somente casas, mas comércios, bares e até igrejas ficam localizadas embaixo da terra ou dentro de rochas.

A ideia dos novos moradores era utilizar dessas estruturas subterrâneas para fugir das temperaturas extremas do deserto australiano e assim ficar mais próximo das minas.

Banheiro em uma casa da cidade de Coober Pedy, na Austrália Crédito: Reprodução / Adobe Stock Templo religioso sob o solo em Coober Pedy Crédito: Reprodução / Adobe Stock



Por que as pessoas desejam morar em Coober Pedy?

Sem dúvidas, o clima não é um atrativo para morar nesta cidade. A localização também não é nada favorável, considerando que a cidade mais próxima é Adelaide Adelaide é a capital costeira cosmopolita da Austrália Meridional. , com mais de 840 km de distância.

Apesar desses fatores, muitos dos atuais moradores foram levados pelo desejo de enriquecer com a mineração de opalas, já que o clima da cidade é muito específico e característico da Austrália.

Segundo a revista científica Galileu, o País é responsável por 90% das opalas do mundo. O Mineraloide Material geológico de interesse que carece de uma ou mais características dos minerais, neste caso: estrutura cristalina possui uma composição semelhante à do quartzo, sendo diferenciada pelas moléculas de água no seu interior.