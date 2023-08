Vestígios de cidade que remonta à Idade do Bronze são encontrados no Chipre

Os restos de uma antiga cidade portuária foram descobertos no sul do Chipre, durante escavações lideradas pela Universidade de Gotemburgo, anunciou o Departamento de Antiguidades da ilha mediterrânea nesta quarta-feira (16).

Situada às margens do lago salgado de Larnaca, no sul do país, a cidade, cuja superfície pode chegar a pelo menos 25 hectares, remonta ao final da Idade do Bronze e teria prosperado entre 1.600 e 1.100 a.C., explicou Giorgos Georgiou, diretor interino do departamento de Antiguidades do Chipre.

"A riqueza da cidade parece ter sido baseada na produção de cobre e no comércio com culturas próximas e distantes", acrescentou, em mensagem enviada à AFP.