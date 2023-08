Restaurante em Israel gera polêmica ao servir sorvete em vaso sanitário; veja vídeo

O vídeo tem gerado polêmica e dividido a opinião dos internautas devido a questões religiosas do calendário judaico; veja vídeo

Um restaurante em Israel viralizou nas redes sociais ao surpreender os clientes com uma forma inusitada de servir sobremesa. Chamado de "Third House Shit", ou 'cocô da terceira casa', em português, a sobremesa faz parte de um menu secreto e possui uma apresentação que divide opiniões.

Além da ousadia na apresentação do produto, o dia escolhido pelo estabelecimento para o lançamento do sorvete é uma data sagrada no calendário judaico.

A sobremesa uma porção generosa de sorvete de chocolate servida em um vaso sanitário de tamanho real. Um vídeo mostrando as reações surpresas e até empolgadas dos clientes foi publicado no Tiktok da hamburgueria ‘Gordos Restaurants’, localizada em Holon, Israel, no fim de julho e, desde então, tem dividido opiniões