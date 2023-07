10 dicas para atrair clientes nas redes sociais

Nos últimos anos, a divulgação de produtos e serviços nas redes sociais tornou-se estratégia crucial entre as empresas que desejam permanecer no mercado. Isso porque esse ambiente facilita o contato com os clientes, que estão cada vez mais aderindo às plataformas digitais.

De acordo com um estudo divulgado pela plataforma de desconto ‘Cupom Válido’, com dados da Statista, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking dos países com maior quantidade de usuários na internet, perdendo apenas para China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Ou seja, existem milhões de potenciais clientes de negócios online, mas para atingi-los é necessário ter processos bem fundamentados.

“Para quem está começando a mergulhar nesse universo dos anúncios online, infelizmente é comum cometer alguns erros que podem interferir nos resultados e não trazer os cliques desejados, impedindo o alcance de bons resultados na internet”, explica o especialista em anúncios online Tiago Tessmann.

Para evitar este problema, o especialista elenca 10 técnicas para atrair clientes e acelerar o crescimento da sua empresa. Veja!

1. Monte uma landing page

A landing page, ou seja, a página criada para a venda de um produto específico, é responsável por atrair os clientes. Quando uma pessoa clica em um anúncio no Facebook, Google ou Instagram ela é direcionada para uma página, o que ocorre é que muitas vezes o potencial cliente é direcionado para a homepage de um site comum, ou uma página de contato, e isso não é indicado. Invista em uma landing page de alta conversão, que estimule a ação de quem clicou e chegou até ela.

2. Invista na instalação tag e pixel

Mais do que divulgar o seu negócio, é preciso que você tenha objetivos claros para delinear ações claras. Você quer vender ou captar leads? O pixel e a tag são importantes para colher os dados e métricas, além de auxiliar no momento de fazer ajustes e melhorias. Bem, os termos tag (para o Google Ads) e pixel (para o Facebook Ads), significam o mesmo: é um código que vai vincular a sua conta de anúncio ao seu site. Quando as tags e pixels são instalados, as plataformas conversam entre si, gerando mais resultados.

3. Crie um público de remarketing

Desde o início, você precisa criar públicos de remarketing, mesmo que não anuncie no momento. Por exemplo: mesmo que você esteja agora anunciando somente no Google, é importante ter público de remarketing tanto no Google quanto no Facebook. Isso é crucial para que, quando você criar anúncios em qualquer uma das plataformas, ele já esteja inteligente para gerar resultados.

4. Faça ofertas que motivem a ação

A escrita persuasiva – ou copy – é um ponto muito importante e que nem sempre recebe a atenção devida. A comunicação focada na ação estimula, de maneira íntegra, a ação de quem está vendo o seu anúncio.