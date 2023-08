Urso de pelúcia comprado em liquidação por R$ 800 pode ser leiloado por mais de R$ 37 mil

Um dos ursos em questão é um brinquedo raro da marca alemã Steiff 1905 e tem 118 anos, que custou cerca de 130 libras. Dois meses depois da compra, o Steiff poderá ser leiloado em um valor aproximado de R$ 37.126,80 . A venda ocorrerá em Derbyshire, no dia 16 de agosto.

Kyle Johns, de 29 anos, disse a BBC que frequenta vendas desse tipo com sua mãe há anos, mas que nunca haviam conseguido adquirir algo tão valioso. "Há anos que vamos à venda de carros em Monmouth todos os sábados, mas nunca encontramos nada tão valioso quanto isso".

Uma mulher e seu filho compraram dois ursos de pelúcia durante uma liquidação, no País de Gales , por mais de 200 libras (mais de R$ 1.500,00 ) , e descobriram que um deles pertencia a uma marca rara que pode ser vendido por cerca de R$ 37 mil, e o que outro data da pré- Segunda Guerra Mundial.

O outro urso que deu lucro para Jeanette e Kyle é da Chad Valley, marca pré - Segunda Guerra Mundial , com valor estimado em 80 e 120 libras (cerca de R$ 750 reais). Ela fez a aquisição dos ursinhos em junho deste ano.

O urso do Chad Valley foi avaliado em 120 libras, cerca de R$ 750 reais Crédito: Divulgação/ Hansons Auctioneers

Os dois brinquedos foram vendidos por uma mulher de 70 anos que estava se mudando para a Austrália, e o ursinho pertencia a seu avô.

Quando mãe e filho descobriram os valores dos ursos

A descoberta de que as pelúcias são valiosas só foi feita quando o filho compartilhou uma foto da sua compra no Facebook e começou a receber mensagens dizendo que ele era especial. Intrigados, eles procuraram um especialista, que confirmou o valor do urso.

“Nós estamos indo para Hansons para assistir ao leilão. Esperamos que o urso seja comprado por alguém que o ame, talvez um colecionador interessado. Talvez se juntem a uma família de ursos” disse Johns ao Daily Mail.