Cachorro foge de casa, pega metrô e percorre mais de 33km na Austrália; veja vídeo

O cachorro fugiu do quintal da casa onde estava hospedado com a família e foi dar uma volta pelo centro da cidade australiana; veja vídeo

Um cachorro da raça labrador, chamado Storm, fugiu de uma casa na cidade de Melbourne, na Austrália, e percorreu um trajeto de 33 km com direito a viagem de metrô sozinho pela cidade movimentada.

Original de Sydney, Storm estava visitando o lugar com sua família, quando fugiu do quintal da residência onde estavam hospedados e foi dar uma volta pelo centro da cidade australiana.

Cachorro foge, pega metrô e viaja sozinho por 8 estações



Nas imagens divulgadas nas redes sociais do metrô Hoppers Crossing, é possível ver que durante o passeio, o cão foi visto vagando pela estação, até que ele para, olha em volta e embarca no trem onde seguiu viagem sozinho por pelo menos 8 estações. .



De acordo como portal New York Post, passageiro de 4 patas foi descoberto na estação da rua Flinders, cerca de 27 km de distância da estação onde embarcou. Storm foi levado por um funcionário da estação que chamou um lar de animais perdidos da cidade para tentar localizar os donos do animal.

Durante a espera do resgate, o animal foi acariciado por vários funcionários do metrô, que deram um tratamento real ao visitante.

Cachorro que fugiu de casa encontrou a família

Labrador foge de casa pega metrô e percorre mais de 33km na Austrália Crédito: Metro Trains Melbourne/Facebook



A história de Storm teve um final feliz. Os veterinários do abrigo de resgate examinaram o microchip implantado no animal e conseguiram contactar os familiares do pequeno que foram buscá-lo no local.



O vídeo publicado no dia 24 de julho viralizou após a página do Facebook do metrô de Melbourne compartilhar as imagens do cão perdido. Nas imagens, o animal aparece reunido com sua família após a aventura, correndo pela grama em um parque da cidade.