Gato é encontrado observando cartaz de desaparecido que procurava por ele

Um gato olhando um cartaz de desaparecido que procura por ele mesmo? Foi exatamente essa situação inusitada que gerou mais um viral no Twitter; confira

Um usuário do Twitter compartilhou uma foto inusitada de um gato na Espanha e o registro viralizou. Na postagem o animal é visto parado olhando um cartaz de desaparecido na cidade de Múrcia. O curioso do caso é que o animal que observava o cartaz era o mesmo que estava sendo procurado no anúncio.

O registro foi feito pela irmã do usuário identificado como ‘Bamfo!’ e compartilhado no último dia 12 de julho.

“Estou tendo um dia apocalíptico em um mês e meio apocalíptico, então vou contar uma coisa maravilhosa: hoje minha irmã encontrou um gato desaparecido enquanto olhava seu próprio cartaz de procurado”, escreveu o internauta na legenda.

Foto de gato encarando cartaz de animal desaparecido que o procurava viralizou

A publicação viralizou nas redes sociais e em menos de 24 horas ultrapassou as 90 mil curtidas e foi republicada cerca de 8 mil vezes.

Na foto, é possível perceber um gato amarelo, deitado próximo ao tronco de uma árvore, olhando na direção do cartaz de um gato desaparecido com as mesmas características.

Após a repercussão, usuários passaram a duvidar da história, mas ‘Bamfo!’ garantiu a veracidade e acrescentou que a irmã, autora da foto, ligou para o número disponível no anúncio e os tutores do animal conseguiram resgatar o pet.



