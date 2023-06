Agente crimiAU ou delegato? Gato é adotado por policias e ganha uniforme em delegacia de SP

O felino foi adotado pelos policiais no final de março, quando recebeu cuidados após chegar à delegacia machucado e com fome

A delegacia de Polícia Civil de Americana, em São Paulo, possui um funcionário um tanto quanto diferenciado. Trata-se de Bartolomeu, o “delegato” do departamento fictício de Proteção Animal.

O felino foi adotado pelos policiais no final de março, quando recebeu cuidados após chegar à delegacia machucado e com fome. Rapidamente o gato ganhou o carinho dos policiais e ficou pela delegacia.

Muito calmo, o felino faz “rondas” pelo quarteirão e pela delegacia, patrulhando o departamento.

“Ele é a coisa mais fofa. Os meninos cuidam super bem dele. Tem atenção sempre, tem água sempre. Quem resiste a um gatinho?”, diz a enfermeira Isabela Costa em entrevista ao G1.

'Delegato' alivia estresse na delegacia

Além de ser uma companhia agradável, os funcionários da delegacia consideram a presença do animal ajuda a aliviar o estresse do trabalho.

Alguns funcionários relataram que já houve casos que mulheres chegaram chorando à delegacia, mas se acalmaram após interagir com o gato. Bartolomeu também faz sucesso com crianças que, eventualmente, vão ao local.

Os policiais gostam de criar histórias sobre o “delegato” e, em uma delas, ele até dirige viaturas durante as patrulhas. As brincadeiras servem para aliviar a tensão do ambiente.



