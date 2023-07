Animação 3D exibe detalhes sobre como o submarino Titan implodiu

Em vídeo publicado no canal AiTelly, uma animação em 3D exibe detalhes sobre como o submersível Titan, da empresa Ocean Gate, implodiu durante expedição aos destroços do RMS Titanic, em junho deste ano. A tragédia ocorrida em junho deste ano, nas imediações da costa de St John's, Newfoundland, no Canadá, resultou na morte de cinco tripulantes.

Veja o vídeo

Para que a animação fosse produzida, o canal AiTelly utilizou um software intitulado Blender e descreveu o material de Titan como “design experimental”. O submarino divergia da tecnologia convencional que utiliza o aço, o titânio e o alumínio para submersões muito profundas.

O canal levou 12 horas para instalar os dados sobre a OceanGate no software de modelagem 3D para que fosse possível criar uma animação dinâmica.

Os especialistas indicam que o problema do submersível era a construção em fibra de carbono, componente que pode “trincar e quebrar repentinamente”.

O vídeo panorâmico cria, também, o interior do submarino, indicando que “este é provavelmente um dos submersíveis mais básicos de mergulho profundo que você já viu”.

A animação pontua as principais diferenças entre implosão e explosão. Após a falha, a pressão aplicada no casco do submersível tornaria inviável uma explosão, haja vista que, para isso acontecer, seria necessária a entrada de ar dentro do submersível.

“Ele implode porque o casco está cheio de ar. O ar é muito compressível, ao contrário da água, que é pouco. Então toda a pressão da água envolta do casco – imagina uma coluna de água de 4 km sobre esse casco – exercendo pressão por todos os lados”, explicou o diretor do Instituto de Oceanografia da USP, Paulo Sumida à CNN.

“Quando teve a falha, a tendência foi que pressionasse o ar. Então, ele não poderia explodir, porque a pressão não deixaria. Então, ele implodiu. As paredes colapsaram e parte delas foram tiradas em três pedaços, o que mostra o grau de violência dessa pressão”, completou.

Relembre o caso

No dia 18 de junho deste ano, o submarino Titan, que levava cinco tripulantes bilionários para explorar destroços do Titanic, perdeu o contato com a base e desapareceu no na costa de St John's, Newfoundland, no Canadá.

Quatro dias depois, a guarda costeira dos Estados Unidos informou que destroços do submersível foram encontrados dentro das áreas de busca. No mesmo dia, a empresa Ocean Gate, responsável pelo Titan, confirmou a morte dos cinco tripulantes. Os materiais foram encontrados pela sonda do navio Horizon Artic, do exército do Canadá.

A expedição do Titan

Em 2021, a empresa Ocean Gate, responsável pelo submarino, iniciou a “missão” de levar os tripulantes até os destroços do navio Titanic, que naufragou no ano de 1912. As peças ficam a 3.800 metros de profundidade.

No entanto, a quinta edição da viagem submersa resultou na morte das cinco pessoas que estavam no submarino Titan, que desapareceu no dia 18 de junho, no domingo.

Conforme o site da corporação, a viagem, que iniciou no dia 14, tinha previsão de durar oito dias e terminaria numa quinta-feira, 22.

A visita aos destroços do navio durava dez dias, e os dois primeiros eram realizados em um barco grande, que leva os tripulantes até o local do naufrágio do Titanic.

O trajeto iniciava na costa de Newfoundland, no Canadá e seguia por 600 km pelo Oceano Atlântico. Para realizar o passeio completo, incluindo o retorno à superfície, o submersível leva cerca de oito horas.