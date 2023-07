Titanic: conheça Alvin, o 1º submersível tripulado a visitar navio

O submersível Alvin foi construído em 1960 e tem uma trajetória de peso. Com mais de cinco mil viagens no currículo, ele foi o primeiro veículo a levar um grupo de tripulantes para ver os destroços do Titanic, além de ter resgatado uma ogiva nuclear no fundo do oceano.

Alvin tem sido comparado ao submersível Titan, veículo que também fazia viagens para ver o navio naufragado, mas que implodiu no mês passado, matando as cinco pessoas que estavam dentro da embarcação.

Projetado em 1964, o transporte chama atenção pela sua segurança, mesmo estando ativo a quase 60 anos. Segundo a CNN, a embarcação atende a rigorosos códigos de segurança e tem capacidade de fazer viagens a grandes profundidades, de até 6,5 mil quilômetros. Ele também foi projetado para levar três pessoas.



Alvin: primeiro veículo a ir para o Titanic

Além de ser um dos submersíveis mais antigos do mundo, Alvin se destaca por ter sido o primeiro veículo a fazer uma viagem até os destroços do famoso Titanic. A expedição aconteceu no ano de 1986 e foi liderada pelo oceanógrafo Robert Ballard.

Alvin: confiável e importante para a ciência

A ecologista da Universidade de San Diego, Lisa Levin, disse em entrevista ao Insider que já teve experiências com mergulho no oceano e compartilhou que o Alvin é um dos submersíveis mais seguros.

Além disso, a embarcação já contribuiu bastante com a ciência por meio de avanços em pesquisas e descobertas importantes, como a presença de vida selvagem nas fontes de águas quentes das Ilhas Galápagos.

“Provavelmente contribuiu mais para a ciência do mar profundo do que qualquer outro submarino por aí”, alega Levin sobre o submersível.



Uma das missões mais significativas e perigosas que Alvin já realizou foi o resgate nas profundezas do Mar Mediterrâneo de uma Bomba H, a temível ogiva de hidrogênio, em 1966, mas o veículo conseguiu cumprir a missão com êxito.

