Avião com 34 pessoas derrapa em pista e colide contra muro na Somália; veja vídeo

Vídeo mostra momento exato em que avião com 34 pessoas derraba e colide contra muro na Somália nesta terça-feira, 11 de julho. Confira

Um avião da Halla Airlines, do modelo EMB-120 Brasília, que transportava 34 pessoas, realizou um pouso mal sucedido no aeroporto internacional de Mogadíscio, na Somália, nesta terça-feira, 11, que destruiu completamente o veículo.

O avião fazia um voo doméstico entre Garowe e Mogadíscio, na Somália, quando, durante o pouso, o veículo derrapou na pista e os pilotos perderam o controle da aeronave. O momento foi registrado em vídeo.

A gravação do momento do acidente está repercutindo nas redes sociais. No vídeo é possível ver o exato momento em que o avião derrapando na pista até bater em um muro. Confira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vídeo mostra momento exato em que avião derraba e colide contra muro na Somália

A Autoridade de Aviação Civil da Somália (Scaa) informou em nota que o acidente deixou duas pessoas feridas, mas sem gravidade. Todos os tripulantes foram retirados com segurança da aeronave.

Segundo o canal de notícias AfricaNews, ainda não se sabe a causa do pouso mal sucedido. Contudo, o canal noticiou que o tempo no aeroporto estava parcialmente nublado.



Confira notícias relacionadas