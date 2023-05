Avião ultrapassa pista durante pouso e para em área de mata em Salvador

Um avião que levava passageiros com destino à Salvador ultrapassou os limites de uma das pistas de pouso e foi parar em uma área de matagal na madrugada desta quarta-feira, 10.

A aeronave partiu do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e seguiu em direção à capital baiana. O avião chegou ao Aeroporto de Salvador em torno de 1h30min da manhã.

Segundo o UOL, chovia na capital no momento da aterrissagem. Com a pista molhada, o avião ultrapassou a pista e parou em uma área de mata, região ainda nos limites do aeroporto.

De acordo com informações do g1 Bahia, os passageiros conseguiram desembarcar e ninguém ficou ferido após o susto. Ainda no início da manhã desta quarta-feira, o avião continuava na região da mata, sem previsão de retirada do local.

O avião pertence à empresa Azul Linhas Aéreas e, por meio de nota enviada à TV Globo, a companhia aérea não informou a causa da ultrapassagem, mas pontuou que a área onde o avião foi parar é projetada para esse tipo de situação.

Uma investigação na aeronave deverá ser realizada para descobrir a causa do incidente.