Cobra em cabine de piloto leva a pouso de emergência na África do Sul

As autoridades da África do Sul homenagearam um piloto de avião, nesta sexta-feira (7), pelo bem-sucedido pouso de emergência no início desta semana, depois que uma cobra venenosa entrou na cabine.

Rudolf Erasmus pilotava um pequeno avião entre as localidades sul-africanas de Bloemfontein e Pretória, com quatro passageiros a bordo, quando viu uma grande cobra do Cabo, uma das espécies mais perigosas da África, em seu assento.

Apesar do risco e da tensão da situação, ele conseguiu aterrissar, sem grandes incidentes, na cidade de Welkom, a meio do trajeto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Quero parabenizar Rudolf por suas decisões corajosas e por como ele soube administrar um possível acidente de avião", declarou o diretor da Autoridade de Aviação Civil da África do Sul (SACAA, na sigla em inglês), Poppy Khoza.

"Conseguiu manter a calma diante de uma situação perigosa e pousar o avião com segurança, sem qualquer dano aos passageiros, ou a ele mesmo", acrescentou.

Erasmus contou à imprensa sul-africana que se deu conta da presença da cobra no meio do voo, quando sentiu algo frio nas costas.

"No início, pensei que era a minha garrafa de água, mas depois percebi que era outra coisa. E decidi não me mexer", relatou ao canal News24 sobre o incidente ocorrido na segunda-feira (3).

A cobra do Cabo é uma espécie muito presente no sul do continente africano. Seu veneno é mortal e requer tratamento imediato.

ub/fg/eb/meb/tt

Tags