Pai e filho reaparecem sem saber que estavam ‘desaparecidos’; entenda

Velejador estadunidense e seu filho foram dados como desaparecidos no mar, até aparecerem em seu destino original semanas depois. Entenda o que aconteceu e como as buscas levaram a outro desaparecido

O velejador estadunidense David Wysopal atravessava o Oceano Pacífico com o filho, Zachary, a bordo de um veleiro de 13 de metros de comprimento, quando sua comunicação com a terra firme cessou. O fato aconteceu em 13 de maio deste ano.

Nas semanas seguintes, a vida da nicaraguense Belkis González, mãe de Zachary e ex-esposa de David, se tornou um drama. Até 30 de junho, quando pai e filho chegaram à ilha de Samoa, no Pacífico Sul — seu destino original. As informações são do Uol.

David e Zachary não imaginavam que estavam dados como desaparecidos. Muito menos que as buscas por eles acidentalmente conduziram os agentes da Guarda Costeira ao remador estadunidense Aaron Carotta, em 17 de junho. Seu barco virou ao ser atingido por uma onda, e ele estava há mais de 30 horas numa balsa salva-vidas cheia d'água.

Pai e filho incomunicáveis

David e Zachary partiram do México no início de maio. O equipamento de localização pessoal do barco em que estavam interrompeu sua sinalização automática na primeira quinzena do mês.

Na verdade, o sinal parou porque o aparelho não funcionava em áreas mais remotas do Pacífico. Ninguém sabia disso, porém, até os dois aparecerem quase dois meses depois.

Durante três dias, barcos e aviões da Guarda Costeira buscaram pelos sumidos. Teria sido uma ação “desnecessária”, não fosse o resgate, por acaso, de Aaron Carotta.

As duas embarcações — de Aaron e de David e Zachary — chegaram a se aproximar no mesmo dia que pai e filho emitiram alerta sobre sua condição pela última vez.

Salvo por acaso

Os painéis solares que alimentavam a energia do barco de Aaron pararam de funcionar também no início de maio, impossibilitando que reportasse à sua equipe de apoio, que logo acionou a Guarda Costeira.

O remador não foi localizado. Enquanto isso, ele seguia em frente, até que uma onda virou seu barco e ele precisou se refugiar em uma balsa inflável.

Mesmo com pouca bateria, Aaron acionou seu localizador pessoal, que podia enviar sinais de emergência via satélite.

Naquele momento, as buscas por Aaron já haviam se encerrado — mas as buscas por David e Zachary, não. O bipe do localizador tocou em um dos aviões e o remador foi resgatado.

Foto: Reprodução/Facebook O remador estadunidense Aaron Carotta foi localizado por um dos aviões que buscam por David e Zachary

Poucas explicações

Após alcançarem a ilha de Samoa, David disse que a viagem foi “uma travessia lenta e prazerosa. Não tivemos nenhum problema no mar”. A mãe de seu filho, Belkis González, não diria o mesmo sobre seus dias anteriores.

O drama da nicaraguense começou um dia antes de David e Zachary zarparem. O filho a telefonou para dizer que “ele e o pai ficariam fora uns três ou quatro meses”, sem maiores explicações.

Belkis imediatamente procurou a polícia para denunciar o ex-marido por sequestro. Ela tomou a decisão porque, há quatro anos, David levou o filho para um “período de férias” e não havia o devolvido ainda.

Saindo da costa mexicana, David não explicitou para onde iria. Revelou apenas para um amigo que tentaria chegar à ilha de Samoa para encontrar emprego. Porém, o rumo do barco deles seguia em outra direção, para a Polinésia Francesa.

Em 13 de maio, dia do último informe repassado por David, ele informou que “navegava a cerca de 900 milhas náuticas da Marquesas”, uma das ilhas que formam a Polinésia Francesa.

O equipamento do barco parou de funcionar pouco tempo depois e David decidiu seguir direto para o Pacífico Sul.

Foto: Arquivo pessoal A vida da nicaraguense Belkis González, mãe de Zachary e ex-esposa de David, se tornou um drama após o "desaparecimento"

Melhor ter sido sequestrado

A notícia de um possível desaparecimento no mar, no entanto, deixava Belkis mais desesperada. “Passei a torcer para ele que tivesse mesmo sequestrado o meu filho, porque isso significaria que o menino estava vivo”, disse ela ao portal nicaraguense Onda Local, após ex-marido e filho retornarem.

Para ela, a falta de atualizações durante o período em que David e Zachary estavam “sumidos” era tranquilizante: “Era melhor não ter notícia alguma, do que receber uma ruim”.

O drama das últimas semanas serviu para “algo bom”, acrescentou ela. “Me fez ter coragem de denunciar os abusos que o pai dele vem cometendo há anos”, concluiu.