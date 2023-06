Indiano descobre feto de irmão gêmeo dentro do corpo há 36 anos

O caso de um agricultor indiano chamado Sanju Bhagat ganhou repercussão nas redes sociais recentemente com o compartilhamento de sua curiosa história: o homem, aos 36 anos, descobriu que estava “grávido” desde que nasceu.

Já conhecido em sua região por possuir uma barriga inchada, Sanju começou - aos 36 anos - a sentir fortes dores no estômago e respiração dificultada. Ao procurar ajuda médica, recebeu um diagnóstico chocante: ele tinha uma condição biológica rara que fazia seu corpo alojar o próprio irmão gêmeo.

“Feto in fetu”: entenda o fenômeno

A anormalidade de Sanju Bhagat é chamada de “feto in fetu”, fenômeno em que um feto se aloja ao corpo do próprio gêmeo, que atua como um “parasita”. A condição é rara e, na maioria dos casos, ambos os corpos morrem antes de nascer.

A descoberta do caso aconteceu no ano de 1999, na Índia, e ganhou repercussão recentemente. O apelidado “homem grávido” optou por não manter o feto de seu irmão gêmeo no corpo, pois prejudicava sua saúde.