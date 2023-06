Vídeo registra momento exato em que raio atinge avião durante tempestade nos EUA

Passageiros de avião atingido por raio receberam atendimento médico preventivo, mas não sofreram ferimentos. Veja vídeo do momento em que a aeronave é atingida pelo raio

A tripulação de uma aeronave passou por momentos de tensão depois de aterrissar em Arkansas, nos Estados Unidos. Os passageiros do voo presenciaram a queda de dois raios em torno do veículo, tendo um deles atingido a cauda do avião. O momento foi flagrado em vídeo, confira abaixo:

A aeronave pertence à companhia aérea American Eagle e tem capacidade para 76 passageiros. O veículo realizou a aterrissagem e esperou o temporal passar para realizar o desembarque da tripulação com segurança.

Na gravação, o primeiro raio cai e acerta o chão da pista de decolagem do aeroporto e segundos depois um outro raio acerta a cauda do avião e um clarão toma conta do vídeo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira vídeo de raio atingindo cauda de avião nos EUA

Apesar do susto, os passageiros não sofreram ferimentos e desembarcaram de maneira segura para receber atendimento médico de forma preventiva.

Confira notícias relacionadas