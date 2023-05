Passageiro é preso após abrir porta de avião durante voo na Coreia do Sul

O avião transportava 194 pessoas na Coreia do Sul; Veja vídeo do momento de tensão

Um homem de 33 anos foi detido na manhã desta sexta-feira, 26, após abrir, em pleno voo, a porta de um avião que transportava 194 pessoas na Coreia do Sul.

A informação foi confirmada pelo porta-voz da companhia área da aeronave, Asiana Airlines. Ao todo, 12 passageiros foram levados ao hospital com dificuldades respiratórias.

O avião partiu da Ilha Jeju, na Coreia do Sul, rumo a Daegu, no sudeste do país e estava a 250 metros do chão, prestes a pousar.

Veja vídeo do momento de tensão

Em vídeo que circula pela internet é possível ver o momento de tensão após a porta ficar aberta por cerca de dois ou três minutos antes do pouso da aeronave.

A principal agência de notícias da Coreia do Sul, Yonhap, informa que, apesar do encaminhamento de alguns passageiros ao hospital, ninguém se machucou durante o período.

À Yonhap, um passageiro de 44 anos afirmou achar que “o avião ia explodir”. O porta-voz da companhia aérea ressaltou que todos a bordo estavam sentados e com os cintos de segurança, visto que o avião iria pousar.

Suspeito preso

As autoridades agora investigam qual seria a motivação do homem de 44 anos que abriu, propositalmente, a porta do avião.

Os comissários tentaram impedir o homem de puxar a alavanca da saída, contudo não foram rápidos o suficiente.

As autoridades locais afirmam que o homem estava viajando sozinho e que não estava bêbado no momento da detenção, mas permaneceu em silêncio sobre a motivação.

Segundo Yonhap, algumas testemunhas contaram que o suspeito tentou pular do avião após abrir a porta.

Os comissários de bordo tiveram de pedir ajuda de passageiros ao redor para agarrarem o homem e impedi-lo de pular.